Нужна характеристика Мэри , по книге Алые паруса, пожалуйста помогите.
Литература
Нужна характеристика Мэри , по книге Алые паруса, пожалуйста помогите.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мэри - жэна Лонгрена, родила ему дочь Ассоль и вскоре умерла от долгой разлуки. "Была примерной нянькой". Постоянно терпела домогательства трактирщика Мэннерса и брала долги.
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