Нужна характеристика Мэри , по книге Алые паруса, пожалуйста помогите.

Литература
Нужна характеристика Мэри , по книге Алые паруса, пожалуйста помогите.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Мэри - жэна Лонгрена, родила ему дочь Ассоль и вскоре умерла от долгой разлуки. "Была примерной нянькой". Постоянно терпела домогательства трактирщика Мэннерса и брала долги.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Как переводится Write About It
Ответить
Математика
Поезд отправился из Москвы 28 марта в 10 часов вечера и прибыл к месту назначения че??ез 5 суток и 18 часов, Назови дату и время прибытия поезда.
Ответить
Математика
Как решить этот пример столбиком? (2306+39096:54)*35=106050
Ответить
Окружающий мир
Кто построил крепости на южных границах своего государства
Ответить
Математика
Ребро куба равно 9,8 см найдите объём
Ответить