Кто построил крепости на южных границах своего государства
Окружающий мир
Кто построил крепости на южных границах своего государства
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Алексей Михайлович в 17 веке
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