Кто построил крепости на южных границах своего государства

Окружающий мир
Кто построил крепости на южных границах своего государства
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Алексей Михайлович в 17 веке
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