Укажите ряд,в котором все имена существительные имеют формы только мн.ч.1)ворота,х??опоты,бумаги;2)инструмен ты,проценты,плоскогубцы;3)очки,грабли,дрожжи;4)ножницы,кровати,шорохи
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Укажите ряд,в котором все имена существительные имеют формы только мн.ч.1)ворота,х??опоты,бумаги;2)инструмен ты,проценты,плоскогубцы;3)очки,грабли,дрожжи;4)ножницы,кровати,шорохи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
З) очки, грабли, дрожжи
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