Как решить пример 8 целых 1/9-1/9=?
Математика
Как решить пример 8 целых 1/9-1/9=?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8 целых, там стоит умножить?
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