Как решить пример 8 целых 1/9-1/9=?

Математика
Как решить пример 8 целых 1/9-1/9=?
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Гость:
8 целых, там стоит умножить? 
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