5.Купили 4,4 кг капусты по цене 30 р за 1 кг и 0,8 кг помидоров по цене 120 р за 1 кг. За каку?? покупку заплати больше и на сколько? 6. Из прямоугольника, ширина которого 1,8 дм, а длина в 1,4 раза больше ширины, вырезали кв...
Математика
5.Купили 4,4 кг капусты по цене 30 р за 1 кг и 0,8 кг помидоров по цене 120 р за 1 кг. За каку?? покупку заплати больше и на сколько? 6. Из прямоугольника, ширина которого 1,8 дм, а длина в 1,4 раза больше ширины, вырезали квадрат со стороной 0,9 дм. Найдите площадь оставшейся фигуры, округлив ответ до десятых долей квадратного дециметра. С краткой записью!Обязательно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)30×4,4=132(руб)-заплатили ща капусту 2)120×0,8=96 (р)- заплатили за помидоры 3)132-96=36(р)- заплатили больше за капусту
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