5.Купили 4,4 кг капусты по цене 30 р за 1 кг и 0,8 кг помидоров по цене 120 р за 1 кг. За каку?? покупку заплати больше и на сколько? 6. Из прямоугольника, ширина которого 1,8 дм, а длина в 1,4 раза больше ширины, вырезали кв...

Математика

5.Купили 4,4 кг капусты по цене 30 р за 1 кг и 0,8 кг помидоров по цене 120 р за 1 кг. За каку?? покупку заплати больше и на сколько? 6. Из прямоугольника, ширина которого 1,8 дм, а длина в 1,4 раза больше ширины, вырезали квадрат со стороной 0,9 дм. Найдите площадь оставшейся фигуры, округлив ответ до десятых долей квадратного дециметра. С краткой записью!Обязательно

Автор: Гость