Сочинение нужны ли в жизни сочуствие и сострадание про расказ Юшка и Кусака
Литература
Сочинение нужны ли в жизни сочуствие и сострадание про расказ Юшка и Кусака
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если задуматься нужны ли в жизни сочувствие и состродание, то можно прийти к разным вариантам. Кто то скажет что это лишнее, что сочувствие и состродание это удел слабых. Но лично я думаю что они нужны каждому, и это не зависит сильный ли ты человек. Каждому нужна поддержка и понимание. И в трудную минуту нужно чтобы кто то был рядом. В произведении кусака речь идёт о сабаке, которой тяжело приходиться в жизни, и состродание ей нужно как никому! Ведь если бы не эти чувства собаку могли бы и не взять в семью.
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