Помогите написать сочинение на тему история любви м. Троекуровой и в. дубровского

Гость: Гость:

Александр Сергеевич Пушкин — великий русский национальный писатель. В его творчестве отразились свободолюбие, патриотизм, мудрость и гуманные чувства русского народа, его могучих творческих сил. Герой романа «Дубровский», мстя за отца, у которого несправедливо отняли родовое имение, становится разбойником. Но судьба сыграла с Владимиром и Машей злую шутку. Вражда, возникшая между их родителями, казалось, навсегда развела их, но им суждено было встретиться и полюбить друг друга. Поэтические страницы романа посвящены романтической истории любви Владимира Дубровского и Маши Троекуровой. Несмотря на то что Владимир воспитывался в Петербурге, а Маша росла в имении родителей, Троекуров часто рассуждая о том, что неплохо было бы отдать за Владимира свою Машу. Старший Дубровский не считал, что Владимир подходящая пара для Марии. Но однажды Владимир, наконец, решился рассказать Маше о том, кто он на самом деле, о тяжелых обстоятельствах своей жизни и истинных чувствах к ней. Вскоре над молодыми людьми нависла новая угроза: отец Маши решил выдать ее замуж за князя Верейского. В самую трагическую мннуту своей жизни, напуганная «отвратительным и ненавистным» браком, она получила записку от Дубровского, которая дала ей надежду на защиту. Потом произошла короткая романтическая встреча Маши и Владимира, во время которой он уговаривал ее бороться за свое счастье, не боясь «прибегнуть» к его «ужасной защите». Воспользовавшись тем, что Кирила Петрович выписал из Москвы француза-учителя для своего сына, Дубровский попадает в дом Троекурова под видом педагога. Сначала Маша не обратиланикакого внимания на молодого человека. Воспитанная в аристократических предрассудках, она воспринимала учителя как слугу или мастерового, не заметила и того впечатления, какое сама произвела на француза. Так продолжалось некоторое время, но случай с медведем, которого застрелил Дефорж, заставил ее по-новому взглянуть на молодого человека: «Воображение ее было поражено… Маша «начинала понимать собственное сердце и признавалась с невольной досадою, что оно не было равнодушно к достоинствам молодого француза. Он с своей стороны не выходил из пределов почтения и строгой пристойности».