Напишите дано и решение пожалуйста♥

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Дано: внешний угол при вершине А равен 60 градусов, ВС=5,6 см Решение:угол А равен 60 градусов, по свойству вертикальных углов угол С равен 90 градусов по условию следовательно угол В равен 30 градусов т.к сумма углов треугольника ровна 360 градусов Ответ: острые углы ровны 30 и 60 градусов