2) На внешнем уровне атома азота находится: а) два электрона s-электрона и два несп??ренных p-электрона б) два спаренных s-электрона и три неспаренных p-электрона в) два спаренных s-электрона и два спаренных p-электрона г) ...

Химия
2) На внешнем уровне атома азота находится: а) два электрона s-электрона и два несп??ренных p-электрона б) два спаренных s-электрона и три неспаренных p-электрона в) два спаренных s-электрона и два спаренных p-электрона г) пять p-электронов 3) В каком из перечисленных соединений степень окисления фосфора равна +3 а)P4O10 б)NaPO3 в)Na3PO4 г)PCL3 4) сравните устойчивость водородных соединений азота и фосфора а) водородное соединение азота более устойчиво б) водородное соединение азота менее устойчиво в) Оба соединения одинаково устойчивы. г) Оба соединения неустойчивы.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2)б два спаренных s-электрона и три неспаренных p-электрона 3)г  PCL3 4) а - водородное соединение азота более устойчиво
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