Решите задачи. срочно! 1.какой объем водорода выделится при растворении 4 г кальц??я в серной кислоте? 2.какая соль и какой массы получится при растворении гидроксида кальция вугольной кислоте массой 124г 3.какая соль и как...
Химия
Решите задачи. срочно! 1.какой объем водорода выделится при растворении 4 г кальц??я в серной кислоте? 2.какая соль и какой массы получится при растворении гидроксида кальция вугольной кислоте массой 124г 3.какая соль и какой массы получится при растворении оксида цинка массой 16,2 г в сернистой кислоте 4.какой объем водорода выделится при растворении цинкамассой 6,5 грамм в соляной кислоте 5.какая соль и какой массы получится прирастворении оксида магния в растворе, содержащем 73 грамма соляной кислоты P.s помогите пожалуйста! очень надо на 5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. H2SO4 + 2K = K2SO4 + H2 Найдем химическое количество К по формуле n=m/M(молярная К=39): n(K)=4/39=0,1 моль теперь через пропорцию найдем хим. количество H2(возьмем за х): 0,1/2=х/1; х=0,1*1 / 2=0,05 моль Теперь по формуле V=n*Vm(Vm=22,4) найдем объем водорода: V(H2)=0,05*22,4=1,12 дм3 2. H2CO3 + Ca(OH)2 = CaCO3(карбид кальция) + 2H20 M(H2CO3)= 63г/моль n(H2CO3) = m/M=124/63=1,96моль по пропорции найдем хим.количество соли: n(Ca2CO3)= 1,96моль M(Ca2CO3)=140г/моль m(Ca2CO3) = n*M=1,96*140= 274,4г 3. ZnO + H2SO3 = H2O + ZnSO3 (сульфит цинка) M(ZnO) = 81 г/моль n(ZnO)= m/M= 16,2/81=0,2моль по пропорции найдем хим.количество соли: n(ZnSO3) = 0,2 моль M(ZnSO3)= 145 г/моль m(ZnSO3)= n*M= 0,2*145=29 Г 4. Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2 n(Zn)=6,5/ 65= 0,1моль по пропорции найдем химическое количество водорода: n(H2)= 0,1 моль V(H2)= n*Vm= 0,1*22,4= 2,24дм3 5. MgO+2HCl = MgCl2+H2O M(HCl)= 36,5г/моль n(HCl)= 73/36,5=2моль по пропорции найдем химическое количество соли: n(MgCl2)= 1 моль M(MgCl2) = 95 г/моль m(MgCl2)= n*M= 1*95=95г
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