Решите задачи. срочно! 1.какой объем водорода выделится при растворении 4 г кальц??я в серной кислоте? 2.какая соль и какой массы получится при растворении гидроксида кальция вугольной кислоте массой 124г 3.какая соль и как...

Химия

Решите задачи. срочно! 1.какой объем водорода выделится при растворении 4 г кальц??я в серной кислоте? 2.какая соль и какой массы получится при растворении гидроксида кальция вугольной кислоте массой 124г 3.какая соль и какой массы получится при растворении оксида цинка массой 16,2 г в сернистой кислоте 4.какой объем водорода выделится при растворении цинкамассой 6,5 грамм в соляной кислоте 5.какая соль и какой массы получится прирастворении оксида магния в растворе, содержащем 73 грамма соляной кислоты P.s помогите пожалуйста! очень надо на 5

Автор: Гость