Дано 800 грамм воды и 100 грамм вещества.Рассчитайте массу раствора и массовую долю вещества в нем.Срочно прошу быстрее с оформлением.

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Это метод стаканчиков. 800г воды + 100г в-ва = 900г в-ва в воде. Значит у воды нет массовой доли (0%), а у вещества есть (обычно принято брать за 100%). Составляем уравнение: 800*0 + 100г *100% = 900г *х%. Отсюда 10000=900х х=11,1% Ответ: Массовая доля вещества в воде = 11,1% Масса р-ра 900г