Выберите из списка А. причины феодальной раздробленности Б. признаки феодальной раздробленности В. последствия феодальной раздробленности Распространение феодальной вотчины  Политическая самостоятельность феодалов  ...

История
Выберите из списка А. причины феодальной раздробленности Б. признаки феодальной раздробленности В. последствия феодальной раздробленности Распространение феодальной вотчины  Политическая самостоятельность феодалов  Княжеские междоусобицы  Рост крупного землевладения  Натуральный характер хозяйства  Усиление местного аппарата управления  Дробление Древнерусского государства на самостоятельные уделы Номинальное значение великокняжеской власти  рост производительных сил в ремесле и сельском хозяйстве на местах. отсутствия экономических связей между русскими землями  в отдельных феодальных центрах стали закрепляться определенные династии  распространением традиций сюзеренитета – вассалитета и идеи самостоятельности каждого князя в своей вотчине. Независимость местных князей. Нападение на Русь монголо-татарских орд  Разорение Русской земли в результате внутренних раздоров и внешних нападений
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А) 3 10 12 Б) 2 6 8 13 В) 4 14 7 15
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