Выберите из списка А. причины феодальной раздробленности Б. признаки феодальной раздробленности В. последствия феодальной раздробленности Распространение феодальной вотчины Политическая самостоятельность феодалов ...
История
Выберите из списка А. причины феодальной раздробленности Б. признаки феодальной раздробленности В. последствия феодальной раздробленности Распространение феодальной вотчины Политическая самостоятельность феодалов Княжеские междоусобицы Рост крупного землевладения Натуральный характер хозяйства Усиление местного аппарата управления Дробление Древнерусского государства на самостоятельные уделы Номинальное значение великокняжеской власти рост производительных сил в ремесле и сельском хозяйстве на местах. отсутствия экономических связей между русскими землями в отдельных феодальных центрах стали закрепляться определенные династии распространением традиций сюзеренитета – вассалитета и идеи самостоятельности каждого князя в своей вотчине. Независимость местных князей. Нападение на Русь монголо-татарских орд Разорение Русской земли в результате внутренних раздоров и внешних нападений
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А) 3 10 12 Б) 2 6 8 13 В) 4 14 7 15
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