Поезд отправился из Москвы 28 марта в 10 часов вечера и прибыл к месту назначения че??ез 5 суток и 18 часов, Назови дату и время прибытия поезда.

Математика

Поезд отправился из Москвы 28 марта в 10 часов вечера и прибыл к месту назначения че??ез 5 суток и 18 часов, Назови дату и время прибытия поезда.

Автор: Гость