Поезд отправился из Москвы 28 марта в 10 часов вечера и прибыл к месту назначения че??ез 5 суток и 18 часов, Назови дату и время прибытия поезда.

Математика
Поезд отправился из Москвы 28 марта в 10 часов вечера и прибыл к месту назначения че??ез 5 суток и 18 часов, Назови дату и время прибытия поезда.
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