Как решить этот пример столбиком? (2306+39096:54)*35=106050
Математика
Как решить этот пример столбиком? (2306+39096:54)*35=106050
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2306+39096=41402 41402:54=766.7037 766.7037*35=26834.6295 26834.6295~26835
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