Построй прямоугольник со сторонами 10 и 2 найди 1/3 его периметра и 7/10 его площади
Математика
Построй прямоугольник со сторонами 10 и 2 найди 1/3 его периметра и 7/10 его площади
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10м и 2м = 1000см и 200 см (1000+200)*2):3=800 см (1000*200):10)*7=140000 см квадратных
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