Что означает Шындыкты козге айту Бас айналу Бас териси келиспеген Мандайы бес ели Мойнына мину Аягы-аягына тимеу Аузы берик Аузы кышу ЗА РАНЕЕ СПАСИБО И ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО

Қазақ тiлi
Что означает Шындыкты козге айту Бас айналу Бас териси келиспеген Мандайы бес ели Мойнына мину Аягы-аягына тимеу Аузы берик Аузы кышу ЗА РАНЕЕ СПАСИБО И ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шындықты көзге айту. Сказать правду в глаза Мойнына міну-сестья на шею О боже много из них можно догадаться
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