Определите направление действия силы Ампера со стороны магнитного поля на участок проводника с током(с объяснением )
Физика
Определите направление действия силы Ампера со стороны магнитного поля на участок проводника с током(с объяснением )
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вытянутые 4 пальца левой руки располагаем по направлению тока, а ладонь так, чтобы вектор В в нее входил. Отогнутый в плоскости ладони на 90 градусов большой палец покажет направление силы Ампера: из-за плоскости рисунка к наблюдателю.
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