Определите направление действия силы Ампера со стороны магнитного поля на участок проводника с током(с объяснением )

Гость: Гость:

Вытянутые 4 пальца левой руки располагаем по направлению тока, а ладонь так, чтобы вектор В в нее входил. Отогнутый в плоскости ладони на 90 градусов большой палец покажет направление силы Ампера: из-за плоскости рисунка к наблюдателю.