Какой путь проходит человек за 1,5 часов передвигаясь со скоростью 2 м на сек

Физика
Какой путь проходит человек за 1,5 часов передвигаясь со скоростью 2 м на сек
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано:                        СИ:                        Анализ: t=1.5 Часов        -      5400сек.             S= t*скорость   скорость-2мс Найти:                            Решение: S-?                                  54002=2700 Ответ: 2700 м. проходит человек за 1,5 часов.
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