Какой путь проходит человек за 1,5 часов передвигаясь со скоростью 2 м на сек
Физика
Какой путь проходит человек за 1,5 часов передвигаясь со скоростью 2 м на сек
Ответ(ы) на вопрос:
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Дано: СИ: Анализ: t=1.5 Часов - 5400сек. S= t*скорость скорость-2мс Найти: Решение: S-? 54002=2700 Ответ: 2700 м. проходит человек за 1,5 часов.
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