Какой режим выпадения субтропического климатического пояса? Равномерно в течени?? года или в какое то время года больше? Помогите пожалуйста)))

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Субтропический климатический пояс - переходный, в нём встречаются две воздушные массы тропическая и умеренная. В северном полушарии субтропический климатический пояс больше всего осадков получает зимой, а в южном наоборот. В течение года в субтропическом климатическом поясе осадки выпадают неравномерно.