Какой смысл имеет название "сарыарка"опишите период центрального казахстана

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Название Сарыарка имеет значение как "Желтая спина".Территория центрального Казахстана представляет собой степь,где наблюдается недостаток осадков.От этого и желтый цвет травы.Климат резко-континентальный.Озер и рек мало.Преобладают степные травы:полынь,ковыль.