Какой смысл имеет название "сарыарка"опишите период центрального казахстана

История
Какой смысл имеет название "сарыарка"опишите период центрального казахстана
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Название Сарыарка имеет значение как "Желтая спина".Территория центрального Казахстана представляет собой степь,где наблюдается недостаток осадков.От этого и желтый цвет травы.Климат резко-континентальный.Озер и рек мало.Преобладают степные травы:полынь,ковыль.
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