Помогите решить. Составь уравнение и реши задачу. Из поселка одновременно в проти??оположных направлениях вышли два пешехода. Через 3 часа расстояние между ними было равно 27 км. Один из них шёл со скоростью 4 км/ч. С какой ско...
Математика
Помогите решить. Составь уравнение и реши задачу. Из поселка одновременно в проти??оположных направлениях вышли два пешехода. Через 3 часа расстояние между ними было равно 27 км. Один из них шёл со скоростью 4 км/ч. С какой скоростью шёл второй пешеход
Ответ(ы):
Гость:
Х- скорость второго пешехода 4*3+ х * 3 = 27 12 + 3х = 27 3х= 27 - 12 3х = 15 х = 15 / 3 х = 5 км/ч скорость второго пешехода Ответ 5 км/ч
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