Помогите решить. Составь уравнение и реши задачу. Из поселка одновременно в проти??оположных направлениях вышли два пешехода. Через 3 часа расстояние между ними было равно 27 км. Один из них шёл со скоростью 4 км/ч. С какой ско...

Математика

Помогите решить. Составь уравнение и реши задачу. Из поселка одновременно в проти??оположных направлениях вышли два пешехода. Через 3 часа расстояние между ними было равно 27 км. Один из них шёл со скоростью 4 км/ч. С какой скоростью шёл второй пешеход

Автор: Гость