Сколько атомов и молекул содержится в порции гептана массой 10г

Химия
Сколько атомов и молекул содержится в порции гептана массой 10г
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
N(molekulC7H16)=n·Na n=m÷M n=10÷100=0.1mol N(C7H16)=0.1·6·10²³=0.6·10²³ (molekul C7H16) N(C)=7·0.1·6·10²³=4.2·10²³(atomov C) N(H)=16·0.1·6·10²³=9.6·10²³(atomov H)
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