Помогите пожалуйста, срочно!!!!!Cos(п/2-2а)lt;-1/2

Алгебра
Помогите пожалуйста, срочно!!!!!Cos(п/2-2а)lt;-1/2
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Решение cos(π/2 - 2a) < - 1/2 sin2a < - 1/2 - π - arcsin(-1/2) + 2πn < 2a < arcsin(-1/2) + 2πn, n ∈ Z - π + π/6 + 2πn < 2a < - π/6 + 2πn, n ∈ z -5π/6 + 2πn < 2a < - π/6 + 2πn, n ∈ Z - 5π/12 + πn < a < - π/12 + πn, n ∈ Z
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