Какой суффикс в слове зайчата
Русский язык
Какой суффикс в слове зайчата
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тут нет суффикса корень зайчат окончание а
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