Какой суффикс в слове зайчата

Русский язык
Какой суффикс в слове зайчата
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тут нет суффикса корень зайчат окончание а
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