Какой цветок подскажет брать ли с собой зонтик Запиши другие известные тебе инородные предметы которые помогают предсказать погоду
Другие предметы
Какой цветок подскажет брать ли с собой зонтик Запиши другие известные тебе инородные предметы которые помогают предсказать погоду
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Знаю,что можно по животным. Если животное спит,вялое-погода будет плохая Если ведёт себя,как всегда-будет хорошая погода Это единственное,что я знаю)
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