Какой цветок подскажет брать ли с собой зонтик Запиши другие известные тебе инородные предметы которые помогают предсказать погоду

Другие предметы

Какой цветок подскажет брать ли с собой зонтик Запиши другие известные тебе инородные предметы которые помогают предсказать погоду

Автор: Гость