Чтобы равенства были верными.6тг+35тг=?, 2м+46см=?м?см, 6ц29кг-3ц10кг=?ц?кг, 13см8мм-8см5мм=?см?мм, 1т 320кг -140кг=?т?кг, 8ч 24мин+46мин=?ч?мин
Математика
Чтобы равенства были верными.6тг+35тг=?, 2м+46см=?м?см, 6ц29кг-3ц10кг=?ц?кг, 13см8мм-8см5мм=?см?мм, 1т 320кг -140кг=?т?кг, 8ч 24мин+46мин=?ч?мин
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6тг+35тг=41тг; 2мм+46см=462мм (также как и в примере:2мм46см); 6ц29кг-3ц10кг=629кг-310кг=319кг,3ц19кг; 13см8мм-8см5мм=5см3мм; 1т320тг-140тг=1т180кг; 8ч24мин+46мин=8×60=480+24=504+46=550=9ч10мин; Удачи тебе)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Физика
Единицей какой физической величины является основной в си? 1) скорости 2) площади 3) времени 4)объема помогите пж!!!
Английский язык
Заполните пропуски,используя вспомогательный глагол do или does. 1)___ Donna usually give presents to her nephews? 2)___ you often get up late ...