Чтобы равенства были верными.6тг+35тг=?, 2м+46см=?м?см, 6ц29кг-3ц10кг=?ц?кг, 13см8мм-8см5мм=?см?мм, 1т 320кг -140кг=?т?кг, 8ч 24мин+46мин=?ч?мин

Гость: Гость:

6тг+35тг=41тг; 2мм+46см=462мм (также как и в примере:2мм46см); 6ц29кг-3ц10кг=629кг-310кг=319кг,3ц19кг; 13см8мм-8см5мм=5см3мм; 1т320тг-140тг=1т180кг; 8ч24мин+46мин=8×60=480+24=504+46=550=9ч10мин; Удачи тебе)