Существительное среднего рода и 2 последние буквы гласные составить из слова ВИНОГРАД всего 5 букв
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Существительное среднего рода и 2 последние буквы гласные составить из слова ВИНОГРАД всего 5 букв
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Гость:
Радио!вроде так! или нет!
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