Напишите пожалуйста сочинение рассуждение на тему " выбор"

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В моей жизни, как и у любого человека, очень часто возникает проблема выбора. Иногда я колеблюсь между несколькими вариантами, не решаясь сделать его. Ведь каждый из них имеет свои плюсы и минусы. В такие моменты я беру себя в руки и задаюсь вопросом: какие последствия повлечет за собой тот или иной вариант? Тогда определиться с выбором становится гораздо проще.Прошлым летом передо мной стоял нелегкий выбор. Мне нужно было решить, поеду ли я на море с друзьями или в деревню к бабушке. Очевидно, что на море мне хотелось больше - там весело и беззаботно. Но я понимал, что бабушка старенькая, и ей нужна моя помощь. Кроме того, мы редко видимся. Какое-то время я колебался, а потом решил разделить свое время поровну. Я поехал на неделю в деревню, помог бабушке с огородом, дровами и скотиной, а потом присоединился к друзьям на море. Я приехал туда позже остальных, но зато не обидел бабушку.