Какова идея рассказа В.В.Набокова "Рождественский рассказ"?

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Основная идея - тема жизни и смерти. Чтобы раскрыть ее, автор использует классическую тему - отцов и детей. Главному герою Слепцову предстоит сделать выбор между смертью и жизнью. Линию смерти - отражает сын, линию жизни - бабочка. Скорее всего, Слепцов выбрал бы первое - смерть, если бы не природа, которая напомнила ему о Боге - "о вечном примирении и о жизни бесконечной..."