Когда произошла битва при Гастингсе? Чем она завелась?
История
Когда произошла битва при Гастингсе? Чем она завелась?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
14 октября 1066года произошла битва Гастингсе.
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