Значение фразеологизма "Тришкин кофтан"?
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Значение фразеологизма "Тришкин кофтан"?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бесполезный, ненужный или тот , кто приносит вред. Например: Его только просить! Помощи никакой, ему только тришкин кофтан можно доверить.
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