Сколько нужно тонн воды для производства 1 тонны куриного мяса

Окружающий мир
Сколько нужно тонн воды для производства 1 тонны куриного мяса
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
От 3500 до 5700 тонн
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