Сколько нужно тонн воды для производства 1 тонны куриного мяса
Окружающий мир
Сколько нужно тонн воды для производства 1 тонны куриного мяса
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
От 3500 до 5700 тонн
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Окружающий мир
Зарисуйте рассмотренные вами веточки,хвойники,шишки. Рядом нарисуйте силуэт дерева,которому они принадлежат.
Математика
Среди чисел 23075, 56700, 123123, 62835,30303340 укажите те, которые деляться: 1)на 2; 2)на 3; 3)на 4; 4)??а 5; 5)на 9; 6)на 10; 7)на 25.
Английский язык