Мальчик прочитал четвертую часть книги и еще 10 страниц,что составило 70 страниц . с??олько страниц в книге?

Математика

Мальчик прочитал четвертую часть книги и еще 10 страниц,что составило 70 страниц . с??олько страниц в книге?

Автор: Гость