Мальчик прочитал четвертую часть книги и еще 10 страниц,что составило 70 страниц . с??олько страниц в книге?

Математика
Мальчик прочитал четвертую часть книги и еще 10 страниц,что составило 70 страниц . с??олько страниц в книге?
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Ответ: 250 страниц в книге
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