Сочинение рассуждение на тему "Что былобы если люди всегда говорили не правду?"

Гость: Гость:

Сложно себе это представить.Тогда бы они были все честными.Но правда, далеко не всегда бывает приятна.Поэтому может даже и лучше иногда ее и не знать.Хоть и говорят, что все тайное становится явным, но лучше если это будет открыто в своем времени и в своем месте.Человек не может говорить только правду, потому что он не настолько хорошо знает себя, что бы отличать на 100% правду от лжи.Люди врут даже сами себе и могут не понимать этого.Что уж говорить о других.Это было бы хорошо, но только если бы эта правда не слишком была бы болезненной и категоричной. Если бы люди могли адекватно реагировать и принимать ее.Не раздражаться, не обижаться, не страдать и не плакать.В других случаях, это очень спорно.Есть вещи, которые и правда лучше не знать.Например ребенку лучше не знать до определенного времени, как появляются дети.Это как пример.Поэтому правда хороша, но она не должна быть не своевременной и ранить людей.В настоящем времени, полагаю что это не возможно.Люди слишком не совершенны.И не все и не все правду могут и готовы воспринять.