Сказка о царе Берегите о сыне его Иване царевича о хитростях Корея Бессмертного о премудрости Марьи царевны Кощеевой дочери. Подбери к каждому слову сказочные определение. запиши согласов в соответвующем роде. Вода тайна пол...

Литература

Сказка о царе Берегите о сыне его Иване царевича о хитростях Корея Бессмертного о премудрости Марьи царевны Кощеевой дочери. Подбери к каждому слову сказочные определение. запиши согласов в соответвующем роде. Вода тайна поле уточка ковшик девица месяц конь Определения: Могучий студенный хохлатый чистый страшный золотой светлый прекрасный

Автор: Гость