Сказка о царе Берегите о сыне его Иване царевича о хитростях Корея Бессмертного о премудрости Марьи царевны Кощеевой дочери. Подбери к каждому слову сказочные определение. запиши согласов в соответвующем роде. Вода тайна пол...

Литература
Сказка о царе Берегите о сыне его Иване царевича о хитростях Корея Бессмертного о премудрости Марьи царевны Кощеевой дочери. Подбери к каждому слову сказочные определение. запиши согласов в соответвующем роде. Вода тайна поле уточка ковшик девица месяц конь Определения: Могучий студенный хохлатый чистый страшный золотой светлый прекрасный
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Студенная вода/ страшная тайна/чистое поле/хохлатая уточка/золотой ковшик/прекрасная девица/месяц светлый/конь могучий
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