Выпишите ондокоренные слова:НЕНАСТНЫЙ НЕСЧАСТНЫЙ УЧАСТНИК СОВМЕСТНЫЙ ЛЕСТНИЧНЫ??!ПРАЗДНОВАТЬ ПОЗДНИЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ? ???
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Выпишите ондокоренные слова:НЕНАСТНЫЙ НЕСЧАСТНЫЙ УЧАСТНИК СОВМЕСТНЫЙ ЛЕСТНИЧНЫ??!ПРАЗДНОВАТЬ ПОЗДНИЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ? ???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Праздновать и праздничный
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