Сочинение на тему "Один день из жизни путешественника "

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Сочинение на тему "Один день из жизни путешественника "
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я начал свой путь с казахстана я видел много чего я узнал их культуру их обычия народные танцы я даже побывал в юрте вот и закончился мой день .
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