Сочинение на тему "Один день из жизни путешественника "
История
Сочинение на тему "Один день из жизни путешественника "
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я начал свой путь с казахстана я видел много чего я узнал их культуру их обычия народные танцы я даже побывал в юрте вот и закончился мой день .
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