Помогите плиз !!!План описание реки 1 название 2 характер течения 3 исток,обсол??тная весота (в метрах) 4 в каком направление течёт , куда впадает 5 устье ,абсолютная высота в метрах 6 перепад высот и истока до устья...

География
Помогите плиз !!!План описание реки 1 название 2 характер течения 3 исток,обсол??тная весота (в метрах) 4 в каком направление течёт , куда впадает 5 устье ,абсолютная высота в метрах 6 перепад высот и истока до устья ( в метрах ) 7 крупные правые и левые притоки
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Характеристика реки Печора.
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