Заполни круговые схемы к каждой задаче. В 1-й пачке - 15 тетр. Во 2-й пачке - 10 тетр. Всего - ?

Математика

Заполни круговые схемы к каждой задаче. В 1-й пачке - 15 тетр. Во 2-й пачке - 10 тетр. Всего - ?

Автор: Гость