Заполни круговые схемы к каждой задаче. В 1-й пачке - 15 тетр. Во 2-й пачке - 10 тетр. Всего - ?

Математика
Заполни круговые схемы к каждой задаче. В 1-й пачке - 15 тетр. Во 2-й пачке - 10 тетр. Всего - ?
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Гость:
В 1 15  во 2 10 всего 15+10=25 ответ:25 тетрадей
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