Ребята помогите по географии, 5 озер с координатами пожалуйста скажите
География
Ребята помогите по географии, 5 озер с координатами пожалуйста скажите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
85 и 45 озеро Балахаш 82 и 40 озеро Иссык-Куль 72 и 46 озеро Пцелинен 47 и 56 озеро Белое 45и 10 озеро Ладожское
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
СРОЧНО!!!!!! НУЖНО ПЕРЕВЕСТИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА КАЗАХСКИЙ / БОРОТЬСЯ В БОЮ С СОПЕРНИКОМ,??БЕГАТЬ ОТ ЗЛОЙ СОБАКИ,Я ЛЮБЛЮ СПАТЬ ДО УТРА ,Я ИГРАЮ НА УЛИЦЕ...
Математика
Русский язык
Другие предметы