Ребята помогите по географии, 5 озер с координатами пожалуйста скажите

География
Ребята помогите по географии, 5 озер с координатами пожалуйста скажите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
85 и 45 озеро Балахаш 82 и 40 озеро Иссык-Куль 72 и 46 озеро Пцелинен 47 и 56 озеро Белое 45и 10 озеро Ладожское
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