Сочинение на казахском языке на тему моя улица

Гость: Гость:

Біз көптеген елеулі орын үлкен әдемі қала, өмір сүреді. Ал біздің қала көп және одан қайта, өсіп келе жатқан, жыл сайын жетілдірілуде. кең ауданы, әдемі ағаштар мен түрлі-түсті хош иісті гүл жайлы алаңдары мен бақтарды. Орталық көше қазіргі заманғы ғимараттар төселген. тротуарлар көптеген дүкендер түсті терезелерін тарту ұқыпты тақтайшалар, төселген отыр. Кешке жарқын шамдар шамдар бүкіл қала басталуы жұмбақ, еліктірер неон белгілерін төкті. қала өзінің бай және бірегей өмір сүреді. ПЕРЕВОД Мы живем в большом красивом городе, где много примечательных мест. И с каждым годом наш город все больше и больше преображается, растет, благоустраивается. Просторные площади, уютные скверы и парки с прекрасными деревьями и пестрыми благоухающими клумбами. Центральные улицы, застроенные современными зданиями. Тротуары здесь выложены аккуратными плитками, многочисленные магазины привлекают красочными витринами. А вечером весь город вспыхивает яркими огнями фонарей, заливается таинственным, манящим неоновым светом реклам. Город живет своей насыщенной и неповторимой жизнью.