Солнце, сердце, праздник, здравствй, лестница, честный. из этих слов можете составить предложение
Русский язык
Солнце, сердце, праздник, здравствй, лестница, честный. из этих слов можете составить предложение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне нравятся празники ,Мая подруга быстро спускается по лесницам ,Когда я бегаю у меня сердце сильно стучит ,На пляже мне грело солнце,У меня друг честный
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