Скарость моторной лодки по течению реки30 км в час а против течения 26 км в час найдите скорость течение реки

Математика
Скарость моторной лодки по течению реки30 км в час а против течения 26 км в час найдите скорость течение реки
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V =30 кмч по течению v=26 кмч против течения 30-26=4 кмч скорость течения
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