Ребят срочно! Напишите сценическую историю "Недоросли" И еще нужно мини сочинен??е "Почему комедию назвали Недоросль"
Литература
Ребят срочно! Напишите сценическую историю "Недоросли" И еще нужно мини сочинен??е "Почему комедию назвали Недоросль"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Его назвали "недросоль" потому что главный герой был им. он был ленивый, только ел, и гонял голубей . По этому автор назвал это произведение так. в честь главного героя .
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