Отметь "V" те признаки, которые присущи человеку от природы, и знаком "+" те признаки, сформировались у человека в обществе: Внешний вид чувство голода речь характер две ноги творчество пальцы на руках общительность слу...

Обществознание

Отметь "V" те признаки, которые присущи человеку от природы, и знаком "+" те признаки, сформировались у человека в обществе: Внешний вид чувство голода речь характер две ноги творчество пальцы на руках общительность слух коллективизм

Автор: Гость