Отметь "V" те признаки, которые присущи человеку от природы, и знаком "+" те признаки, сформировались у человека в обществе: Внешний вид чувство голода речь характер две ноги творчество пальцы на руках общительность слу...
Обществознание
Отметь "V" те признаки, которые присущи человеку от природы, и знаком "+" те признаки, сформировались у человека в обществе: Внешний вид чувство голода речь характер две ноги творчество пальцы на руках общительность слух коллективизм
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
От природы: внешний вид, голод,две ноги, пальцы, слух. Остальное в обществе
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