Чередования гласных в корнях -твор-твар- правило
Русский язык
Чередования гласных в корнях -твор-твар- правило
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выбор гласной в корнях -твар-/-твор- зависит от ударения: под ударением пишем то, что слышим, без ударения - о.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Отметь "V" те признаки, которые присущи человеку от природы, и знаком "+" те признаки, сформировались у человека в обществе: Внешний вид чувств...
Русский язык
Литература
Ребят срочно! Напишите сценическую историю "Недоросли" И еще нужно мини сочинен??е "Почему комедию назвали Недоросль"
Русский язык