Чередования гласных в корнях -твор-твар- правило

Русский язык
Чередования гласных в корнях -твор-твар- правило
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выбор гласной в корнях -твар-/-твор- зависит от ударения: под ударением пишем то, что слышим, без ударения - о.
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