За 1 час при электролизе медного купороса выделилось 0.3 кг меди. Площадь поверхнос??и электронов, опущенных в электролит, 6 м^2. Определить величину плотности тока.
Физика
За 1 час при электролизе медного купороса выделилось 0.3 кг меди. Площадь поверхнос??и электронов, опущенных в электролит, 6 м^2. Определить величину плотности тока.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Основной закон электролиза: m = k*I*t Найдем ток: I = m/(k*t) = 0,3 /(0,320*10⁻⁶*3600) = 260 А Плотность тока j = I/S = 260/6≈ 43 А/м²
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