За 1 час при электролизе медного купороса выделилось 0.3 кг меди. Площадь поверхнос??и электронов, опущенных в электролит, 6 м^2. Определить величину плотности тока.

Физика

За 1 час при электролизе медного купороса выделилось 0.3 кг меди. Площадь поверхнос??и электронов, опущенных в электролит, 6 м^2. Определить величину плотности тока.

Автор: Гость