План характеристики Тихого океана.
География
План характеристики Тихого океана.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 между какими материками рапасположен 2 положение океана по отношению к эватору 3 размер площадь протяжёность с севера на юг и с запада на восток 4 характеристики рельф дна 5 характеристика климита 6 основные морскии течения 7 обитатили океана
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