План характеристики Тихого океана.

География
План характеристики Тихого океана.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 между какими материками  рапасположен  2 положение океана по отношению к эватору 3 размер площадь протяжёность с севера на юг и с запада на восток 4 характеристики рельф дна  5 характеристика климита 6 основные морскии течения  7  обитатили океана
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