Решите уравнение: х/22,5=13/15; 2,2/31 =110/у
Математика
Решите уравнение: х/22,5=13/15; 2,2/31 =110/у
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X/22,5=13/15 15x=292,5 X=19,5 2,2/31=110/X 2,2x=3410 X=1550
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