Какой вариант не является словосочетанием 1)лесные происшествия 2)летал комарик 3)отпечатки перьев 4)напугать врагов
Русский язык
Какой вариант не является словосочетанием 1)лесные происшествия 2)летал комарик 3)отпечатки перьев 4)напугать врагов
Ответ(ы):
Гость:
2) не является потому что это подлежащее и сказуемае
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Нужно вставить пропущенные слова ., помлгите пожалуйста. Как вы думаете , как Венди могла бы рассказать о Пиноккио и Дороти? Dorothy_____ _____ a...
Русский язык
Алгебра
Решите уравнения 2-мя способами-графическим и аналитическим. Пожалуйста, очень на??о) Номер 23.7 (Только под буквой Б!)
Русский язык
Математика