Какой вариант не является словосочетанием 1)лесные происшествия 2)летал комарик 3)отпечатки перьев 4)напугать врагов

Русский язык
Какой вариант не является словосочетанием 1)лесные происшествия 2)летал комарик 3)отпечатки перьев 4)напугать врагов
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
2) не является потому что это подлежащее и сказуемае
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